Cколько украинцев считают, что нужны досрочные выборы в Раду - опрос

Выборы / УНИАН

В Украине половина граждан утверждает ‒ в 2021 году необходимо провести досрочные выборы Верховной Рады Украины.

Об этом сообщают представители Киевского международного института социологии со ссылкой на недавно проведенное исследование.

"Респондентов попросили ответить на вопрос, нужно ли в следующем году провести досрочные внеочередные выборы Верховной Рады Украины. 50% опрошенных считают, что такие выборы нужны; 39% - что не нужны", ‒ сообщается в результатах исследования.

Также отмечается, что 20% респондентов одобряют действия Верховной Рады, а 63% ‒ не одобряют.

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Напомним, предыдущий опрос (который был проведен КМИС в мае 2020 года) продемонстрировал ‒ в случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду проходят четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За життя, Европейская солидарность и Батькивщина.