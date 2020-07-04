Смена главы НБУ: Зеленский ответил на слухи о давлении на Смолия

Яков Смолий и Владимир Зеленский / @YSmolii

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Как сообщил он журналистам в ходе визита в Одесскую область, давление из Офиса главы государства на Смолия не было, и никаких рисков относительно стабильности курса гривны в связи с его отставкой нет.

"Что касается главы Национального банка - я вам скажу откровенно, вы можете его лично спросить: было давление из Офиса президента? Мне кажется, что уже спрашивали журналисты и получили ответ, что нет. У нас с ним были реально очень неплохие не только на профессиональном, но и на человеческом уровне отношения", - заявил Зеленский.

По словам президента, руководители банков, с которыми он проводил встречи, не видят никаких рисков, связанных с отставкой Смолия.

"Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Нацбанка. Все не видят каких-то рисков... все много раз говорили, что доллар завтра будет 100 гривен. Я думаю, что это какая-то фантастика", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, рычаги для сдерживания курса гривни всем известны.

"Я не вижу, чтобы они менялись. Я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать, если честно. Мое личное отношение - или мы должны что-то сдерживать, или не должны, или мы все-таки в рыночных условиях", - добавил президент.

Напомним, ранее народные депутаты проголосовали за отставку Смолия с поста главы НБУ.

В свою очередь Яков Смолий заявил о политическом давлении на регулятор через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

На заседании Верховной Рады он подчеркнул, что принял решение уйти в отставку, потому что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление.