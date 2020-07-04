Есть три списка: Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поиске кандидатуры на пост главы Национального банка.

Как подчеркнул президент в общении с журналистами во время визита в Одесскую область, представители банковского сектора предложили ему кандидатуры на пост главы НБУ и они сейчас изучаются.

"Что касается кандидатуры на главу Национального банка Украины, я провел три большие дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, все не видят каких-либо рисков. Нам много раз говорили, что доллар будет завтра по 100. Всё это какая-то фантастика", - сказал он.

Зеленский отметил, что встретился со всеми заместителями из действующего состава правления Национального банка и получил от них рекомендации, встретился почти со всеми представителями коммерческих банков Украины.

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"Все три списка, которые мне предложили эти, скажем так, три отдельные "стола" банковского сектора, мы изучаем. Изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние. Об их профессиональном уровне я уже получил информацию от банкиров. У нас есть время, будут встречи с лидерами из списка предложенных на главу Национального банка Украины. Я не вижу никаких проблем", - указал он.

Напомним, ранее народные депутаты проголосовали за отставку Смолия с поста главы НБУ.

В свою очередь Яков Смолий заявил о политическом давлении на регулятор через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

На заседании Верховной Рады он подчеркнул, что принял решение уйти в отставку, потому что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление.