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"Езжайте домой": Зеленский вышел к протестующим шахтерам

Глава государства пообещал решить вопрос с выплатой зарплаты в ближайшие дни.

24 июня 2020, 17:50
Зеленский
Зеленский пообещал шахтерам отдать зарплату / УНИАН

Президент Владимир Зеленский отреагировал на протест шахтеров из Львовской области, которые пришли под его Офис по той причине, что им уже на протяжении нескольких месяцев не выплачивают заработную плату.

Как сообщает Pavlovsky News, глава государства пообещал в течение нескольких дней решить вопрос с задолженностью по заработной плате на государственных шахтах.

"Я вам обещаю – мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я разберусь с Центрэнерго, почему они не платят деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь", – заявил президент.

Шахтеры утверждают, что почти 800 работников шахты Надия в городе Сосновка недополучили в общей сумме 58 млн грн. Людям не за что содержать свои семьи, они жалуются, что остались без средств к существованию.

Напомним, Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам, где напомнил про штрафы за перегруженные фуры, а еще обозвал водителей фур "засранцами".

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