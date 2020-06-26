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Украинцы напомнили Зеленскому о невыполненных обещаниях за год президентства – опрос

Наиболее важные предвыборные обещания Владимира Зеленского за год не были выполнены, считают респонденты.

26 июня 2020, 16:41
Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в конце апреля Центром Разумкова, 36,7% украинцев оценили деятельность президента Украины Владимира Зеленского за первый год пребывания у власти как "хорошо" или "очень хорошо".

Как сообщается на сайте Центра, 33,7% опрошенных оценили работу Зеленского как "не плохо и не хорошо", а 27,6% - как "довольно плохо" или "очень плохо".

/ razumkov.org.ua

При оценке выполнения Зеленским предвыборных обещаний, чаще всего (большинство или относительное большинство) отмечали, что они не выполнены.

  • 71,5% считали в апреле, что совсем не выполнено обещание президента отстранения олигархов от влияния на политику;
  • 70% - о создании новых рабочих мест;
  • 63% - об установлении мира на востоке Украины;
  • 62% - борьбе с коррупцией;
  • 62% - внедрении реального народовластия (в том числе через референдумы);
  • 56% - снижении коммунальных тарифов;
  • 54% - о детенизации экономики, легализации доходов;
  • 53% - о повышении пенсий;
  • 50% - об обеспечении больниц и школ финансированием и современным оборудованием;
  • 47% - о повышении зарплат педагогам и медикам;
  • 46% - о недопущении давления на бизнес правоохранителей.

При этом 52% считали, что частично выполнено обещание обновления власти, и 15% - что оно полностью выполнено, по созданию "Государства в смартфоне" - обеспечению коммуникации граждан с государственными структурами через Интернет соответственно 47% и 13%.

44,4% считают, что частично или полностью выполнено обещание строительства дорог по европейским стандартам, 46% - что оно совсем не выполнено.

/ razumkov.org.ua

3,5% опрошенных считали в конце апреля, что за период своего пребывания на посту президента Зеленский полностью выполнит предвыборные обещания, 32,7% придерживались мнения, что он выполнит большую часть своих обещаний, 30,7% - что выполнит меньшую часть обещаний, 25,2% - что практически не выполнит их.

/ razumkov.org.ua

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее сообщалось о том, что если бы выборы президента Украины проходили в начале июня 2020 года, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,7% украинцев. Если рассчитывать проценты тех, кто определился с выбором, то поддержка Зеленского составила бы 37,6%.

Владимир Зеленский опрос социология Центр Разумкова
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