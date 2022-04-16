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Вместе пережили голод и бомбежки: бабушка эвакуировалась из Мариуполя с петухом Тошей

16 апреля 2022, 14:17

Петух Тоша стал беженцем - теперь вместе с хозяйкой он в Польше.

Петух Тоша
Петух Тоша уже стал героем мэмов / Фото twitter.com/qropty

Пенсионерке из Мариуполя удалось эвакуироваться из заблокированного российскими оккупантами города. С собой она забрала самое дорогое, что у нее было – петуха Тошу.

Об этой невероятной истории рассказали волонтеры из Польши в Twitter.

"Бабушка бежала из Мариуполя и забрала петуха. Петуха, Карл! Он как давай в три часа ночи орать, будить всех", - говорится в сообщении.

Когда у женщины спросили, зачем она вывезла из-под обстрелов петуха, она сказала:

"Ну, как я своего друга Тошу оставлю на войне? Мы же с ним и под бомбежками, и голод пережили!" – объяснила старушка.

В соцсетях восхитились героическим поступком жительницы Мариуполя:

  • "Я восхищаюсь и горжусь вашей бабушкой!!! Многие убегали и в квартирах бросали котиков и собак... Дай Бог вашей бабушке здоровье!!!"
  • "Это лучший твит за сегодня, спасибо большое, бабушка - клад"
  • "Молодец бабушка! Нормальная логика человека: это же друг, а друзей не бросают"

Не обошли вниманием пользователи и величественный вид петуха Тоши:

  • "Я бы такого петуха тоже б забрала. Посмотрите на него – он куриный царь!"
  • "А вы тоже думаете, что это петух Тоша из Мариуполя вывез свою хозяйку из-под обстрелов, а не наоборот?"
  • "Судя по фото, этот петух не только от голода не страдал, а еще и бабулю подкармливал"
  • "Конечно, я слабо разбираюсь в петухах, но этот выглядит так, как будто может дать "звездюлей" всей российской армии"
  • "Это реально самый человекообразный петух в мире"

Петух Тоша уже стал героем мэмов:

Как сообщал Главред, одним из символов несокрушимости города Бородянка в борьбе с российскими агрессорами стал кот, которого спасатели вытащили из-под завалов многоэтажного дома. К сожалению, он умер.

У животного, которое нашли на руинах в Бородянке, обнаружили проблемы с желудком, ведь он долгое время просидел вообще без питания. Пушистый заметно похудел, а из его туловища, покрытого синяками, врачи вытащили несколько обломков дома.

Тем временем верная собака Рини из Макарова на Киевщине, которая месяц ждала убитую оккупантами владелицу на пороге их дома, обрела новую хозяйку.

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