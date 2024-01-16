Вместе с А-50 "похоронили" 15 летчиков РФ: детали ликвидации уникальной "птички"

После уничтожения самолета А-50 в распоряжении армии РФ таких бортов осталось всего 8, причем неизвестно, сколько из них реально боеспособно.
"Не менее важный аспект — уничтожение находившегося на борту самолета персонала, а речь идет о возможной цифре у 10-11 операторов радиолокационного комплекса (общий экипаж — 15-16 человек); восполнить эту потерю оккупантам тоже будет не просто с учетом времени, которое нужно будет потратить на этот процесс", - говорится в материале издания Defense Express.
Уточняется, что о критической важности самолетов ДРЛВ на поле боя для оккупантов свидетельствует и тот факт, что россияне ранее признавали — без А-50 их Су-35С и МиГ-31БМ в воздухе "не видят" ничего.
"Вооруженные Силы Украины, сбив российский самолет ДРЛВ А-50, разрушили очередной миф об "аналоговнет" оружии, и теперь враг по всей вероятности не рискнет настолько дерзко залетать вперед своими ценными самолетами, что негативно повлияет на разведывательные возможности оккупантов", - добавили аналитики.
Удар по самолетам А-50 и Ил-22 РФ
Ранее Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских А-50 и Ил-22 в Приазовье. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.
Позднее появилась информация о том, что А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые. Российский самолет А-50 был сбит, его экипаж погиб, рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22. Самолёт А-50, его скорость и высоту полёта невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.
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