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Шмыгаль озвучил главное условие проведения ВНО-2020

13 мая 2020, 21:41

Премьер сообщил, что проведение ВНО будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль назвал условие проведения ВНО / УНИАН

Внешнее независимое оценивание, которое планируют провести в период с 25 июня по 17 июля, состоится при условии, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволит его проводить.

Как сообщает пресс-служба Кабмин, на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль поддержал предложение министерства образования и науки провести ВНО с 25 июня по 17 июля.

"Пока план такой, но, конечно, мы каждую неделю смотрим и анализируем, как мы двигаемся и министерство здравоохранения дает свои заключения этапности и подтверждение тех или иных дат", - сказал Шмыгаль. 

По словам премьера, при необходимости возможно смещение дат проведения ВНО. "Надо понимать, как мы будем двигаться с развитием эпидемии", - заявил он.

ВНО в Украине перенесли

Ранее Главред писал, что исполняющая обязанности министра Любомира Мандзий сообщила, что министерство образования и науки в этом году планирует провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

Напомним, табели с итоговыми оценками и свидетельства о получении базового среднего образования украинские школьники, которые сейчас учатся дистанционно, получат не позднее 15 июня. 

Денис Шмыгаль ВНО Кабинет Министров
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