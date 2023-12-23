Во Львове произошел взрыв в частном доме: последние подробности

Взрыв произошел в гараже двухэтажного дома.

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В частном доме во Львове прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Вечером 23 декабря во Львове произошел мощный взрыв в частном доме на улице Княгини Ольги. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Есть разрушение несущих стен. Возможно под завалами люди. На месте работают спасательные службы", - написал городской голова.

На месте происшествия немедленно началась спасательная операция. В результате взрыва одна стена дома была полностью разрушена, образовав завалы, под которыми могут быть люди.

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Впоследствии стало известно, что из-под завалов удалось достать 2 детей и 2 женщин. Их доставили в больницу с ожогами. Еще двое мужчин остаются под завалами, поиск продолжается. Всего в доме проживало шесть человек.

К сожалению, известно об одной жертве взрыва. Спасатели достали из-под завалов тело женщины.

"По состоянию на 22:25 из-под завала спасены два человека, из них один ребенок. Обнаружено тело женщины", - говорится в сообщении ГСЧС.

По данным на 22:50, на месте происшествия возникло повторное возгорание. Также мэр города сообщил, что под завалами нашли тело погибшего мужчины, возрастом около 45-50 лет.

По предварительным выводам, взрыв произошел в гараже частного дома. В связи с этим от улицы Сахарова до улицы Владимира Великого, в направлении улицы Науковой, движение было перекрыто.

Для работы на месте взрыва привлечены 53 человека и 12 единиц техники ГСЧС.

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Как сообщал Главред, 23 декабря в Кривом Роге во время воздушной тревоги произошел взрыв. После нескольких минут тревога также прозвучала в Днепропетровской области. В 10 часов утра были слышны повторные взрывы в городе.

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