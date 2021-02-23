Во Львове сожгли шины и дрались с полицией из-за бизнеса Козака

Во Львове устроили массовую акцию протеста / скриншот из видео

Во Львове в рамках массовой акции протеста возле предприятий, которые принадлежат нардепам от ОПЗЖ Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку, митингующие подрались с правоохранителями. Как сообщают в пресс-службе Нацполиции по Львовской области, пострадали четыре правоохранителя.

В полиции отметили, что в акции участвовало около шестидесяти человек, которые бросали дымовые шашки и пытались поджечь шины. В отделение было доставили шестерых активных участников мероприятия.

Как пишет местный портал ZAXID.net, пикет произошел на улице Городоцкая возле предприятий, которые принадлежат Тарасу Козаку и его однопартийцу по ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

По факту происшествия следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины. Эта санкция предусматривает либо ограничение свободы сроком до пяти лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

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Напомним, ранее сообщалось: