Вода в оккупированный Крым после подрыва дамбы так и не пошла - Арестович

Ранее в РФ заявили о подрыве дамбы, блокирующей подачу воды на полуостров.
После захвата оккупантами Новокаховской ГЭС вода в оккупированный Крым так и не пошла.
Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что РФ бросила огромные силы для захвата ГЭС, но желаемого так и не получили.
"Это было единственное место для воздушного десанта. Там были бои, несколько раз она переходила из рук в руки. Но там такое количество войск, что просто взяли. И, по их сообщениям, взорвали дамбу в Крым. Но взорвать ее можно трижды, чтобы пошла вода в Крым, нужно постараться. Как я знаю, вода не идет. Мы сделали так, что это не так просто восстановить даже после захвата", - сказал Арестович.
Читайте такжеВ Германии объяснили отказ НАТО закрывать небо над УкраинойСтоит отметить, что российские оккупанты заявляли, что подорвали бетонную дамбу в Скадовском районе Херсонской области и начали расчистку Северо-Крымского канала для возобновления подачи по нему воды в Крым.
Позже они показали даже "красивую картинку" якобы вода уже дошла на территорию оккупированного полуострова.
Читайте также:
- РФ задействовала 95% группировки вторжения, 64-километровая колонна увязла в грязи под Киевом - Пентагон
- Война в Украине: россияне ударили ракетой по Тузлам в Одесской области
- В Германии объяснили отказ НАТО закрывать небо над Украиной