Вода в оккупированный Крым после подрыва дамбы так и не пошла - Арестович

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После захвата оккупантами Новокаховской ГЭС вода в оккупированный Крым так и не пошла.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что РФ бросила огромные силы для захвата ГЭС, но желаемого так и не получили.

"Это было единственное место для воздушного десанта. Там были бои, несколько раз она переходила из рук в руки. Но там такое количество войск, что просто взяли. И, по их сообщениям, взорвали дамбу в Крым. Но взорвать ее можно трижды, чтобы пошла вода в Крым, нужно постараться. Как я знаю, вода не идет. Мы сделали так, что это не так просто восстановить даже после захвата", - сказал Арестович.

Читайте такжеВ Германии объяснили отказ НАТО закрывать небо над УкраинойСтоит отметить, что российские оккупанты заявляли, что подорвали бетонную дамбу в Скадовском районе Херсонской области и начали расчистку Северо-Крымского канала для возобновления подачи по нему воды в Крым.

Позже они показали даже "красивую картинку" якобы вода уже дошла на территорию оккупированного полуострова.

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