Vodafone поднял цену на популярный тариф: сколько заплатят украинцы

Как говорят представители оператора, начиная с весны резко вырастет стоимость тарифного пакета Vodafone SuperNet Unlim - на целых 40 гривен.
Один из самых крупных мобильных операторов Украины, компания Vodafone ощутимо повысит абонентской платы за пакет с условно неограниченным мобильным 4G-интернетом. Об этом сообщается на сайте Vodafone.
Сообщается, что с 1 марта стоимость тарифного пакета Vodafone SuperNet Unlim повысится с 260 гривен в месяц до 300 гривен.
В компании отмечают, что вынуждены пересмотреть цены из-за роста затрат на поддержку и развитие сети.
Что ранее входили в пакет Vodafone SuperNet Unlim:
- 350 минут на звонки другим мобильным операторам;
- неограниченный (40 гигабайт, после использования которых скорость снизится до 0,8 мегабит/секунду) мобильный интернет – с 1 марта будет 50 гигабайт).
С 1 марта из этого пакета Vodafone уберут стандартные услуги OnlinePASS (ее можно будет подключить отдельно за 30 гривен в месяц ‒ услуга предусматривает безлимитный трафик на некоторые приложения), "Обмен минут" (обмен 50 минут на звонки за границу – на 150 минут по Украине) и "Много разговоров".
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Как поменять мобильного оператора
- В Украине с 1 декабря прошлого года упрощаются условия смены мобильного оператора с сохранением номера телефона.
- С тех для подачи заявки физлицам понадобится только указать имя и фамилию, а минимальный срок замены номера составит один рабочий день, а не три−четыре, как сейчас.
- Кроме того, украинские абоненты не должны будут уведомлять своего старого оператора о переносе номера. Обращаться нужно будет только к новому оператору. Договор с прошлой компанией будет расторгнут автоматически.