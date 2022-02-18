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Vodafone поднял цену на популярный тариф: сколько заплатят украинцы

18 февраля 2022, 11:04
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Как говорят представители оператора, начиная с весны резко вырастет стоимость тарифного пакета Vodafone SuperNet Unlim - на целых 40 гривен.

Водафон
логотип Vodafone / сайт компании

Один из самых крупных мобильных операторов Украины, компания Vodafone ощутимо повысит абонентской платы за пакет с условно неограниченным мобильным 4G-интернетом. Об этом сообщается на сайте Vodafone.

Сообщается, что с 1 марта стоимость тарифного пакета Vodafone SuperNet Unlim повысится с 260 гривен в месяц до 300 гривен.

В компании отмечают, что вынуждены пересмотреть цены из-за роста затрат на поддержку и развитие сети.

Что ранее входили в пакет Vodafone SuperNet Unlim:

  • 350 минут на звонки другим мобильным операторам;
  • неограниченный (40 гигабайт, после использования которых скорость снизится до 0,8 мегабит/секунду) мобильный интернет – с 1 марта будет 50 гигабайт).

С 1 марта из этого пакета Vodafone уберут стандартные услуги OnlinePASS (ее можно будет подключить отдельно за 30 гривен в месяц ‒ услуга предусматривает безлимитный трафик на некоторые приложения), "Обмен минут" (обмен 50 минут на звонки за границу – на 150 минут по Украине) и "Много разговоров".

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Как поменять мобильного оператора

  • В Украине с 1 декабря прошлого года упрощаются условия смены мобильного оператора с сохранением номера телефона.
  • С тех для подачи заявки физлицам понадобится только указать имя и фамилию, а минимальный срок замены номера составит один рабочий день, а не три−четыре, как сейчас.
  • Кроме того, украинские абоненты не должны будут уведомлять своего старого оператора о переносе номера. Обращаться нужно будет только к новому оператору. Договор с прошлой компанией будет расторгнут автоматически.
viber
тариф мобильная связь Vodafone
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