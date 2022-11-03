Военные неудачи России ослабят режим, появятся условия для отстранения Путина от власти – Маломуж

Деградация РФ может поспособствовать наступлению ВСУ и ослабить Путина - Маломуж / Коллаж, Главред, 93 ОМБр Холодный Яр, Кремль,

Россия не располагает возможностями для побед на фронтах войны против Украины. Она использует ракетные удары для оказания давления на украинцев и продвижения своих так называемых "мирных инициатив". Истощение запасов ракет и поражения на войне создают предпосылки для эффективного контрнаступления ВСУ на востоке и юге. Проблемы усугубят положение правящего режима в Кремле и создадут предпосылки для смещения Путина или привлечения его к ответственности на международном уровне. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он сказал о том, что Россия, вероятно, продолжит наносить удары по критической инфраструктуре Украины. У оккупантов нет инструментов для побед на фронте, поэтому они, таким образом, будут оказывать давление на позицию украинцев и продвигать свои якобы "мирные инициативы".

"У России сегодня нет эффективных стратегических инструментов для побед на фронте. Единственное, что они могут - использовать эти удары для подавления позиции украинцев, создания сложных условий для выживания и одновременно условий для поддержки "мирных инициатив" РФ внутри Украины. Поэтому они и дальше будут наносить удары по критической инфраструктуре", - отметил Маломуж.

По слова эксперта, агрессор испытывает дефицит высокоточных ракет, однако у него еще много старых низкоточных ракет. Их дальность может составлять 500-800 километров, они очень опасны.

"Относительно высокоточных ракет, то например, "Искандеры" Россия уже использовала на 80%. "Калибры", которые, как правило, находятся на базах формирований Черноморского флота, тоже использованы на 60%. То есть несколько сотен высокоточных ракет у России еще есть на вооружении. Если они за один раз выпускают 50, то понятно, что резерв уже меньше. Но больший резерв у России низкоточных, но очень опасных ракет - например, Х-555 и других, которые могут бить на 500-800 км, не имеют достаточной точности, но имеют большую движущую силу. Именно этих ракет Россия имеет еще много, но они не имеют гарантий сохранения - некоторые из них падают на россиян, потому что система управления сработала против них самих. Поэтому несколько тысяч этих ракет могут угрожать и нам, и Российской Федерации", - объяснил Маломуж.

Также он добавил, что серьезные системы противовоздушной обороны, которые получает Украины, могут обеспечить высокую вероятности сбивания таких ракет. Тогда россияне не смогут использовать ракеты – может возникнуть ситуация, когда у них не будет других способов для ведения атак, кроме ядерных.

"Мощные системы ПВО, которые мы сегодня получаем, могут обеспечить их сбивание на 70-80, а может и 90% (при условии, что мы получим все средства ПВО, которые мы договорились иметь в ближайшие недели). Это - та модель, которая обесценит для РФ перспективы их использования. Потому что тогда россияне поймут, что не могут использовать ракеты, не оставляя ни запасов, ни потенциала на другие форматы боевых действий (ведь Россия предусматривает и другие театры действий). А если они будут обнаженными, то это будет означать перспективу проигрыша системного характера, потому что у них не будет других аргументов, кроме ядерных", - считает экс-глава СВР.

Кроме того, проигрыш оккупантов на фронте и дефицит ракет могут поспособствовать контрнаступлению ВСУ на юге и востоке. Проблемы ослабят правящий в РФ режим – создадутся условия для отстранения Путина от власти, либо его привлечения к ответственности на международном уровне.

"Проигрыш на фронте, отсутствие ракет - это перспектива технологической деградации России, при которой украинские войска могут эффективно работать и на востоке, и на юге Украины, освобождая территории. Все это ослабит режим и создаст предпосылки либо для смещения Путина, либо для его проигрыша и привлечения к ответственности в международных суда", - подчеркнул Николай Малому.

Ранее российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что войска России, вероятно, окончательно посыпятся в Украине после того, как почувствуют бессилие и неспособность удержать фронт. По его мнению, это не обязательно будет связано с какой-либо конкретной победой ВСУ на поле боя.

Гозман считает, что армия Украины уже отчасти перенесла войну на территорию России и совершает определенные действия в приграничных Курске и Белгороде. Однако, по его словам, украинские войска имеют на это право, поскольку там находятся российские военные базы.

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