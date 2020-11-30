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Военный эксперт оценил, пойдет ли Путин войной на Украину

30 ноября 2020, 05:32

Олег Жданов считает, что Москва может себе позволить только увеличение количества обстрелов.

Аннексия Крыма
Если российский солдат переступит границу Крыма и войдет на территорию Украины, то это будет считаться официальной войной / РБК-Украина

Россия не рискнет открыть напасть на Украину, иначе Кремль разрушит всю ту политическую базу, которую он выстроил за последние шесть лет. Кроме того на данный момент РФ не в состоянии вести большую военную кампанию.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на сайте Главред.

По его словам, любые разговоры об эскалации или каких-то масштабных боях – это "пугалки и популизм".

"Москва может себе позволить только увеличение количества обстрелов с целью нанесения Украине потерь (…) потому что каждая наша потеря на фронте – это минус от рейтинга Зеленского, расшатывание внутренней ситуации в Украине, создание социального напряжения, закипание котла с восклицаниями "Где же мир? Ты же обещал!". Так что это способ политического давления на политическое руководство Украины через войну", - отметил Жданов.

Если же наступательные операции начнутся со стороны самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", то все будут прекрасно понимать, кто там воюет, кто дает оружие и боеприпасы.

"На сегодняшний день мы закрепили, что Россия в финансовом и военном плане поддерживает "Л/ДНР". Соответственно, будет очевидно: Россия виновата в конфронтации. А тогда все усилия РФ будут напрасны, и Украина получит основание сказать, что, раз Россия не выполняет свои обязательства, мы выбрасываем "Минск" и приступаем к работе новой платформы. Москва никогда не пойдет на то, чтобы сломать все, что она выстроила здесь за шесть с лишним лет", - добавил эксперт.

Что касается Крыма, то, если российский солдат переступит границу и войдет на территорию Украины, то на международном уровне это будет считаться официальной войной.

"Тогда вся схема, которую выстраивала Россия, летит в тартарары, а РФ признается агрессором. И тогда – санкции, ООН, международное порицание и т.д. Так что, когда начинаются разговоры о том, что завтра Россия нападет или пойдет в наступление, это все ерунда", - резюмировал эксперт.

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Напомним:

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