Военный эксперт оценил, пойдет ли Путин войной на Украину

Олег Жданов считает, что Москва может себе позволить только увеличение количества обстрелов.
Россия не рискнет открыть напасть на Украину, иначе Кремль разрушит всю ту политическую базу, которую он выстроил за последние шесть лет. Кроме того на данный момент РФ не в состоянии вести большую военную кампанию.
Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на сайте Главред.
По его словам, любые разговоры об эскалации или каких-то масштабных боях – это "пугалки и популизм".
"Москва может себе позволить только увеличение количества обстрелов с целью нанесения Украине потерь (…) потому что каждая наша потеря на фронте – это минус от рейтинга Зеленского, расшатывание внутренней ситуации в Украине, создание социального напряжения, закипание котла с восклицаниями "Где же мир? Ты же обещал!". Так что это способ политического давления на политическое руководство Украины через войну", - отметил Жданов.
Если же наступательные операции начнутся со стороны самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", то все будут прекрасно понимать, кто там воюет, кто дает оружие и боеприпасы.
"На сегодняшний день мы закрепили, что Россия в финансовом и военном плане поддерживает "Л/ДНР". Соответственно, будет очевидно: Россия виновата в конфронтации. А тогда все усилия РФ будут напрасны, и Украина получит основание сказать, что, раз Россия не выполняет свои обязательства, мы выбрасываем "Минск" и приступаем к работе новой платформы. Москва никогда не пойдет на то, чтобы сломать все, что она выстроила здесь за шесть с лишним лет", - добавил эксперт.
Что касается Крыма, то, если российский солдат переступит границу и войдет на территорию Украины, то на международном уровне это будет считаться официальной войной.
"Тогда вся схема, которую выстраивала Россия, летит в тартарары, а РФ признается агрессором. И тогда – санкции, ООН, международное порицание и т.д. Так что, когда начинаются разговоры о том, что завтра Россия нападет или пойдет в наступление, это все ерунда", - резюмировал эксперт.
Читайте такжеВоенный эксперт назвал тайную цель плана Кравчука по Донбассу
Напомним:
- Украинская сторона подготовила План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.
- Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.
- 5 ноября в Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу. В частности, в РФ заявили, что ждут предложений украинской делегации в письменном виде.