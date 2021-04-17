Военный эксперт раскрыл сценарий новой атаки РФ на Донбассе

Армию РФ стянули к границе Украины / Reuters

Для оправдания агрессии против Украины Россия может использовать фейки вроде недавней информации о мальчике, якобы убитом на Донбассе украинским беспилотником и необходимости защитить жителей "рес­публик", многие из которых получили российские паспорта, заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Как подчеркнул он в комментарии НВ, РФ может ввести дополнительные "миротворческие" войска в ОРДЛО для начала наступления.

Поскольку Кремль осознает достаточно высокий уровень боеготовности украинских войск и стремится избежать потерь, операция должна занять не больше недели, отметил эксперт.

"Ее цель — получение контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей. Это может сопровождаться локальными ударами россиян на крымском направлении с целью выхода на дамбу, которая перекрывает Северо-Крымский канал", - добавил Сунгуровский.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов считает, что концентрацией войск на крымском направлении РФ стремится заставить украинскую армию рассредоточить силы.

"С аналогичной задачей россияне действуют и на подходах к Харьковской и Сумской областям, а также со стороны Беларуси. Главная же их цель — наступательная операция на Донбассе с целью расширения линии фронта", - уверен он.

Бутусов добавил, что на Донбассе армия РФ, скорее всего, вновь переоденется в форму боевиков.

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Обострение на границе Украины и РФ: