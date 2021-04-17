Военный эксперт раскрыл сценарий новой атаки РФ на Донбассе

РФ может ввести "миротворческие" войска в ОРДЛО для начала наступления, не исключил Николай Сунгуровский.
Для оправдания агрессии против Украины Россия может использовать фейки вроде недавней информации о мальчике, якобы убитом на Донбассе украинским беспилотником и необходимости защитить жителей "республик", многие из которых получили российские паспорта, заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
Как подчеркнул он в комментарии НВ, РФ может ввести дополнительные "миротворческие" войска в ОРДЛО для начала наступления.
Поскольку Кремль осознает достаточно высокий уровень боеготовности украинских войск и стремится избежать потерь, операция должна занять не больше недели, отметил эксперт.
"Ее цель — получение контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей. Это может сопровождаться локальными ударами россиян на крымском направлении с целью выхода на дамбу, которая перекрывает Северо-Крымский канал", - добавил Сунгуровский.
В свою очередь журналист Юрий Бутусов считает, что концентрацией войск на крымском направлении РФ стремится заставить украинскую армию рассредоточить силы.
"С аналогичной задачей россияне действуют и на подходах к Харьковской и Сумской областям, а также со стороны Беларуси. Главная же их цель — наступательная операция на Донбассе с целью расширения линии фронта", - уверен он.
Бутусов добавил, что на Донбассе армия РФ, скорее всего, вновь переоденется в форму боевиков.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.