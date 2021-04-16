В Конгрессе США пригрозили военным ответом на агрессию Путина в Украине

Угрозу полномасштабного конфликта на востоке Украины отвергать нельзя, заявил Адам Кинзингер.
Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер заявил о том, что президент РФ Владимир Путин сейчас хочет протестировать и единство Запада и решительность президента США Джо Байдена.
Как подчеркнул он в интервью Украинской службе Голоса Америки, ни один вариант потенциальной ответы на глубокую эскалацию агрессии России против Украины Вашингтон отвергать нельзя.
"Я считаю, что все опции должны быть открытыми и поэтому не рассматривать военный вариант - это неправильный ответ. Я считаю, что эта опция должна быть, потому что Владимир Путин должен знать: если он столкнется с Западом, он проигрывает. Он проигрывает каждый раз. Сейчас он пытается понять, действительно ли он столкнется с Западом? И я думаю, что мы должны сделать это очевидным, что в этом случае - да, столкнется", - говорит конгрессмен США.
Он отмечает, что, анализируя предыдущие провокации России, угрозу полномасштабного конфликта на востоке Украины отвергать нельзя: "Мы были бы дураками, если бы игнорировали это".
На этом этапе, по мнению конгрессмена, передвижения американских кораблей и военных в Европе - будет тоже важным шагом.
"Я думаю конце Владимир Путин должен понять, что любая глубокая агрессия в восточной Украине не будет воспринята легко. Значит ли это военную реакцию, или существенные экономические наказания - это тема для дискуссий", - добавил Кинзингер.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.