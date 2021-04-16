В Конгрессе США пригрозили военным ответом на агрессию Путина в Украине

В США пригрозили Путину военным ответом / Reuters

Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер заявил о том, что президент РФ Владимир Путин сейчас хочет протестировать и единство Запада и решительность президента США Джо Байдена.

Как подчеркнул он в интервью Украинской службе Голоса Америки, ни один вариант потенциальной ответы на глубокую эскалацию агрессии России против Украины Вашингтон отвергать нельзя.

"Я считаю, что все опции должны быть открытыми и поэтому не рассматривать военный вариант - это неправильный ответ. Я считаю, что эта опция должна быть, потому что Владимир Путин должен знать: если он столкнется с Западом, он проигрывает. Он проигрывает каждый раз. Сейчас он пытается понять, действительно ли он столкнется с Западом? И я думаю, что мы должны сделать это очевидным, что в этом случае - да, столкнется", - говорит конгрессмен США.

Он отмечает, что, анализируя предыдущие провокации России, угрозу полномасштабного конфликта на востоке Украины отвергать нельзя: "Мы были бы дураками, если бы игнорировали это".

На этом этапе, по мнению конгрессмена, передвижения американских кораблей и военных в Европе - будет тоже важным шагом.

"Я думаю конце Владимир Путин должен понять, что любая глубокая агрессия в восточной Украине не будет воспринята легко. Значит ли это военную реакцию, или существенные экономические наказания - это тема для дискуссий", - добавил Кинзингер.

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