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Военный эксперт спрогнозировал, что заставит Кремль "пуститься во все тяжкие" в войне

6 сентября 2022, 02:40

Если Украина объявит об окончательном выходе из переговорного процесса с Россией, то Кремль пустится "во все тяжкие", считает военный эксперт Олег Жданов.

Оккупанты
Военный эксперт спрогнозировал, что заставит Кремль "пуститься во все тяжкие" в войне / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Если официальный Киев публично объявит о том, что окончательно и бесповоротно выходить из переговорного процесса с Россией, то Кремль может "пуститься во все тяжкие". Такое мнение в очередном выпуске своего блога высказал известный военный эксперт Олег Жданов.

"Россия постоянно пытается посадить нас за стол переговоров, используя для этого все средства… Они надеются застолбить завоеванные территории. И пока Украина не сказала окончательное "нет", для России это подвешенная морковка, к которой они стремятся. Для РФ очень важно слышать от нас, что мы окончательно не выходим (из переговоров). Если мы скажем, что выходим из переговорного процесса, Россия будет вести себя соответственно. Тогда у них не будет сдерживающего фактора. Они могут пуститься во все тяжкие, в том числе и в отношении наших военнопленных и в отношении другого шантажа", – отметил он.

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По словам Жданова, из уст представителей официального Киева неоднократно звучало ‒ что Украина сядет за стол переговоров с РФ на своих условиях.

"Это полный вывод российских войск с территории Украины. в границах 91-го года. Тогда мы садимся за стол переговоров и дальше определяем, как мы будем жить. Все равно любая война должна заканчиваться переговорным процессом", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

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