Как говорит Роман Свитан, российские военные могут разместить свои самолеты и технику, необходимую для их обслуживания, очень далеко − за Уральскими горами.

Военный эксперт спрогнозировал, как будут действовать враги после "бавовны" на аэродромах / коллаж фото Maxar, Europian Space Imaging, скриншот из видео

Русские оккупанты после того, как на их авиабазах ("Энгельс" и "Дягилево") на территории России произошли взрывы вследствие атаки беспиотников, могут либо переместить свою технику, либо конкретно усилить противовоздушную оборону на участках, которые находятся под угрозой удара. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

Он считает, что российские военные могут разместить свои самолеты и технику, необходимую для их обслуживания, очень далеко − за Уральскими горами.

"Переносить саму базу очень невыгодно, потому что если взять "Энгельс" или "Дягилево", то это займет годы. Если россияне примут решение перебазироваться, то потратят год или два", – объяснил специалист.

Свитан говорит –именно удары по аэродромах оккупантов и стали причиной того, что агрессоры 5 декабря не выпустил по Украине еще большее количество ракет. Он считает, что противник планировал применить более 100 ракет, но их в итоге получилось только около 70.

"Советскость русской армии не позволила им упразднить приказ. У них нет обратной связи – если приказ был получен, то идут даже на нелогические действия. Поэтому, скорее всего, атака должна была быть больше", – подытожил он.

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Напомним, в понедельник, 5 декабря, РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры, поэтому в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Между тем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в России запасы высокоточных ракет уже на критическом уровне. Поэтому российские оккупанты не смогут часто и массово бить ракетами по всей Украине. Однако у них много ракет меньшего радиуса действия, поэтому будут страдать прифронтовые регионы.

Также сообщалось, что на территории Молдовы упала ракета во время ракетного удара российских захватчиков по Украине. Ее остатки обнаружили пограничники, патрулировавшие территорию, во фруктовом саду вблизи города Бричень, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Молдова.

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