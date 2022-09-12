Военный эксперт спрогнозировал, когда наступит решающий момент в войне с РФ/ Фото УНИАН

Ближайшие месяцы могут оказаться решающими в украино-российской войне (в этом вопросе поможет поддержка Запада). Такое мнение высказал известный военный эксперт Михаил Жирохов, сообщает портал "Апостроф".

"На протяжении большей части российско - украинской войны мы вынуждены были только защищаться и отвечать на удары российской армии на севере, востоке и юге своей страны. Эта ситуация может вот-вот измениться. Ближайшие месяцы вполне могут оказаться самыми решающими в войне", ‒ подчеркнул он.

Жирохов уточнил, что соответствующий перехват ВСУ инициативой в наступлении далось очень тяжело ‒ и наша армия все равно понесла серьезные потери. Как полагает эксперт, крупномасштабные наступательные операции против русских оккупантов приведут к еще большим потерям.

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"Поэтому уже в ближайшее время нам потребуется больше высокоточного оружия, больше бронетехники. Не стоит забывать и о том, что впереди зима. Но, как показал ход войны, мы быстро учимся и быстро адаптируемся. Поэтому сейчас как никогда для нас важна поддержка западной коалиции – и как показал "Рамштайн-5", она у нас есть", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

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