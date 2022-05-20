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Военный эксперт указал на главную проблему российских оккупантов в Украине

20 мая 2022, 01:40

По мнению военного эксперта Игаля Левина, российским оккупантам не поможет скрытая мобилизация, поскольку мобилизованных еще необходимо подготовить.

Оккупанты
Военный эксперт указал на главную проблему российский оккупантов в Украине / УНИАН и ua.depositphotos.com

Российским оккупантам в Украине для эффективного штурма украинских войск в частях Донецкой и Луганской областей не хватает десятков тысяч подготовленных бойцов ‒ но резервов у Кремля уже практически нет, рассказал офицер армии обороны Израиля и военный эксперт Игаль Левин в эфире телемарафона.

"Чтобы усилиться, им надо десятки тысяч человек ‒ минимум 50 тысяч, на самом деле им еще больше нужно", - сказал он.

По мнению эксперта, России не поможет скрытая мобилизация, поскольку мобилизованных еще необходимо подготовить.

"Даже если бы путем скрытой мобилизации они набрали 50 тысяч человек ‒ но это же не профессиональные военные, это же не контрактники. Их же подготовить надо", ‒ отметил он.

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Напомним, ранее Игаль Левин сообщал о том, что судьбу битвы ВСУ с оккупантами за Донбасс решит контроль над городом Волчанск, который находится в Харьковской области возле границы со страной-агрессором.

"У россиян там всего две логистических артерии, две линии. Если вы их контролируете, то фактически вы дальше предрешаете судьбу так называемой битвы за Донбасс. Потому что не позволяете врагу осуществлять доставку техники, снабжения, человеческих ресурсов и так далее", ‒ отметил он.

По словам Левина, если Волчанск будет под контролем ВСУ, то оккупанты в таком случае могут собрать у Изюма сколько угодно сил. Но все равно украинская армия превратит их "в огромную массу разбитого железа и мертвых людей".

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Автор: Егор Бунин
ВСУ война России и Украины
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