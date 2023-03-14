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"Они уже проиграли войну": РФ уже готовится к контрнаступлению ВСУ - Резников

14 марта 2023, 22:37
Российские оккупанты переходят в оборону и активно роют окопы. Они в ожидании наступления ВСУ.
'Они уже проиграли войну': РФ уже готовится к контрнаступлению ВСУ - Резников
Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ / коллаж УНИАН

Российские оккупанты уже начали готовиться к мощному контрнаступлению ВСУ. Об этом во время брифинга заявил министр обороны Алексей Резников.

Россияне начали рыть окопы, создают фортификационные сооружения. Министр добавил, что оккупанты уже понимают свое положение и то, что они "проиграли войну".

"Россияне уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне ... Если они в своей специальной операции уже перешли в защиту, то они уже проиграли эту войну", - сказал Резников.

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По данным министра, оккупанты роют окопы не только на линии соприкосновения, но и в самом Крыму.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Ранее экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман отмечал, что в ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу. К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами. К зиме 2023 года РФ, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление, считает Виндман.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

Другие новости:

война в Украине вторжение России контрнаступление ВСУ
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