"Запахло жареным": оккупанты готовятся к "эвакуации" коллаборантов и их семей - Верещук

Российские оккупанты планируют вывезти с оккупированных территорий в РФ определенные категории работников оккупационных администраций.

Ирина Верещук, российские оккупанты / коллаж фото Минобороны РФ, Скриншот с видео

Российские оккупанты готовятся к "эвакуации" и вывозу своих семей. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Оккупанты планируют эвакуировать коллаборантов и членов их семей. Подготовку они начали заранее, чтобы не повторить сценарий Харьковщины, когда россияне забыли предупредить о своем бегстве не только коллаборантов, но и самих же российских военных.

"Оккупанты на ТОТ начали подготовку к экстренной эвакуации определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей. Запахло жареным", - сказала Верещук.

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Контрнаступление ВСУ

Советник главнокомандующего армией Украины Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров ранее рассказал о том, что ВСУ перейдут к контрнаступательной операции после того, как будет получена тяжелая бронетехника от Запада. Кроме того, войскам нужно решить вопросы с поставками боеприпасов и логистикой.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что силы обороны Украины пойдут в контрнаступление уже через 2 месяца. Подоляк также напомнил о потребности украинских войск в вооружениях и боеприпасах.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что ВСУ на Луганщине смогут перейти в контрнаступление уже через 2-3 недели. По мнению чиновника, за этот период времени они смогут собрать нужные для наступления резервы.

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