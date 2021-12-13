Вой сирен и полная проверка бомбоубежищ: украинцев готовят к вторжению России

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В Киеве проверяют бомбоубежища и проведут учения с сиренами на фоне угрозы о возможном полномасштабном вторжении России.

Как сообщил замглавы Киевской городской госадминистрации Андрей Крищенко в интервью Бабелю, в случае атаки агрессора киевлян будут оповещать об этом с помощью сирен, так как этот способ будет доступен даже без света и без сотовой связи – то есть в критических условиях.

"Мы эти системы тестируем все время, но без звука, планируем проводить учения. Со следующей неделе мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать", – сказал Крищенко.

Ситуация с киевскими бомбоубежищами

Также он рассказал о ситуации с киевскими бомбоубежищами – в основном это старые конструкции советских времен, которые зачастую были на каких-то крупных предприятиях.

Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на большое количество людей. Некоторые из них уже отремонтировали, но многие из этих бомбоубежищ находятся в частной собственности. Часть помещений хотят передать городу, однако сначала их тоже нужно привести в порядок.

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Еще есть больше 4000 объектов двойного назначения – подвалы, подземные паркинги, подвальные магазинчики. В случае тревоги, по словам Крищенко, эти объекты готовы принять людей.

Он напомнил, что на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям детально расписан алгоритм действий населения в случае вторжения.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину, потому что привержена демократии и свободе.

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

1 декабря стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны России. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

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