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Ермак заявил о новых идеях по урегулированию конфликта на Донбассе

4 мая 2020, 22:56

Планируется усиление переговоров в Трехсторонней контактной группе.

Ермак
Ермак обещает эффективность переговоров в Минске / УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что власть разработала ряд мероприятий, которые позволят приблизить урегулирование конфликта на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Европейская правда, планируется усиление переговоров в Трехсторонней контактной группе.

По словам чиновника, работу в Минске намерены сделать более эффективной, дать импульс переговорам.

"Мы (с представителями других государств "четверки" – прим. Ред.) сделали общий вывод, что сейчас важно придать новый импульс Минску. И Украина это делает", — сказал он.

Ермак подчеркнул, что изначально было в планах создание консультационного совета, но впоследствии вопрос сняли с повестки дня.

Читайте такжеЕвропа готовится решить вопрос Донбасса за счет Украины"Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представленности ТКГ. То есть наряду с руководителем нашей делегации Кучмой (экс-президентом Украины Леонидом Кучмой – прим. Ред.), его заместителем становится вице-премьер (Алексей – прим. Ред.) Резников, а также мы добавляем в каждую подгруппу по 1 представителю на уровне не ниже замминистра", — рассказал он.

Глава Офиса президента сообщил, что группу на переговорах в Минске планируют усилить народными депутатами.

"Также мы добавляем представителей парламента, и к этой работе будут привлечены руководители нескольких профильных комитетов", — подчеркнул он.

Ермак надеется, что российская сторона также настроена на эффективные и результативные переговоры. Также в команде президента предлагают сделать переговоры "ежедневными, а не раз в две недели".

Напомним, война на Донбассе не закончится с выводом войск и возвращением оккупированных территорий в состав Украины, считает бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии Квартал 95 Сергей Сивохо.

Ранее стало известно, что Сергей Сивохо уволен с должности советника секретаря СНБО на общественных началах.

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