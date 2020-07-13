На Донбассе разгорелся тяжелый бой: много раненых, есть убитые

Война на Донбассе - серьезный бой спровоцировал много жертв / Reuters

Бойцы Украины 12 июля уничтожили троих оккупантов и ранили не менее 8.

С украинской стороны вчера пятеро военнослужащих ООС получили ранения, еще у одного воина боевая травма.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", – сообщает штаб ООС.

Что касается данных за 12 июля, то незаконные вооружения РФ нарушили режим прекращения огня 16 раз. В том числе с использованием оружия, которое запрещено минскими договоренностями, и против мирного населения.

Читайте такжеКремль готов "к размену": экс-депутат Госдумы назвал условия окончания войны на Донбассе"…за минувшие сутки вооруженные формирования РФ со стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет", – сообщает разведка.

Напомним, безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, заявил вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников. Это связано с отношением к Украине местного населения.