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На Донбассе разгорелся тяжелый бой: много раненых, есть убитые

С украинской стороны пятеро военнослужащих ООС получили ранения, еще у одного воина боевая травма.

13 июля 2020, 08:43
Война на Донбассе - серьезный бой спровоцировал много жертв
Война на Донбассе - серьезный бой спровоцировал много жертв / Reuters

Бойцы Украины 12 июля уничтожили троих оккупантов и ранили не менее 8.

С украинской стороны вчера пятеро военнослужащих ООС получили ранения, еще у одного воина боевая травма.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", – сообщает штаб ООС.

Что касается данных за 12 июля, то незаконные вооружения РФ нарушили режим прекращения огня 16 раз. В том числе с использованием оружия, которое запрещено минскими договоренностями, и против мирного населения.

Читайте такжеКремль готов "к размену": экс-депутат Госдумы назвал условия окончания войны на Донбассе"…за минувшие сутки вооруженные формирования РФ со стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет", – сообщает разведка.

Напомним, безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, заявил вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников. Это связано с отношением к Украине местного населения.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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