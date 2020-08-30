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Война не прекратится: украинский переговорщик в ТКГ резко ответил Зеленскому

30 августа 2020, 15:09

В Украине продолжается гибридная война, напомнил Сергей Гармаш.

Разрушение, Донбасс, Донецк, Луганск
Сергей Гармаш прокомментировал переговорі по Донбассу / informator.su

Украинский журналист, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что в обозримом будущем можно ожидать окончания войны.

"Я не знаю, что он (Зеленский, - ред.) имеет в виду под "окончанием войны", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Гармаш считает, что у Зеленского может быть другое понимание войны: "Если он думает, что война - это когда стреляют, то это одно. А я думаю, что война, это когда одно государство ставит себе целью уничтожение или подчинение другого, и стрельба – это только один из инструментов достижения такой цели".

Журналист напомнил, что в Украине продолжается гибридная война, которая включает в себя политическую, дипломатическую, экономическую и информационную составляющие.

"Прекратить стрелять можно, но это не значит, что прекратится война. Тем более, если война будет прекращаться на условиях России: особый статус, те люди, которые нас убивали останутся…", - говорит украинский переговорщик.

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По его мнению, война закончится, когда будет восстановлена справедливость: "А на это Россия не пойдет. И она еще слишком сильна, чтоб нам удалось принудить ее или убедить уйти с Донбасса. Я думаю, что у президента или своеобразное понимание войны, или его просто неправильно информируют".

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина будет готова пойти на имплементацию "формулы Штайнмайера" в процессе урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в том случае, если процесс ее реализации станет сопоставим с интересами Киева.

новости Украины новости Донбасса Сергей Гармаш ТКГ
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