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Вице-адмирал спрогнозировал новую угрозу для Украины от российских войск

9 июня 2020, 12:29

Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук сделал прогноз по поводу того, как угрожают стране войска РФ.

Россия, армия
Вице-адмирал спрогнозировал новую угрозу для Украины от российских войск / Reuters

Кремлевская верхушка не отказалась от воплощения в жизнь проекта Новороссия, согласно которому Украину нужно лишить выходов к акватории Азовского моря и получить сухопутный коридор в аннексированный полуостров Крым.

Именно так считает экс-командующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук, сообщает портал Факты. "Ситуация на линии соприкосновения сторон на Донбассе нестабильная. К тому же Кремль не отказался от проекта "Новороссия", согласно которому Украина может потерять все выходы к морю. Россия не отказалась от идеи пробить вдоль берега Азовского моря сухопутный коридор в Автономную республику Крым", — считает он.

Читайте такжеШтурм Мариуполя: военный эксперт оценил вероятность зимней войны за коридор в КрымКроме того, Гайдук убежден, что в сложившейся ситуации политика официального Киева на Азовском побережье должна быть максимально активной. Он полагает, что в данном районе должны быть представлены различные виды войск украинской армии и флота.

"Если мы понимаем, что есть проблема с проходом Керченского пролива, то компенсировать морскую составляющую можно за счет использования авиации и береговых подразделений. Безусловно, для своевременного обнаружения противника необходимо наращивание системы разведки и обнаружения", —заявил Гайдук.

Напомним, ранее генерал Сергей Наев (тогда ‒ командующий Операцией Объединенных сил) утверждал, что россияне планируют продолжить провоцировать военный конфликт на Донбассе, а также "пробивать" сухопутный коридор в аннексированный Крым.

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