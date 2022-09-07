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Война заканчивается: эксперт спрогнозировал сроки вывода войск РФ из Украины

7 сентября 2022, 18:38

По оптимистическому сценарию Россия начнет выводить свои войска с территории Украины в 2023 году, не исключил Виктор Андрусив.

силовики, армия, военные
Спрогнозированы сроки окончания войны в Украине / Reuters

Война с Россией может завершиться уже в 2023 году, заявил исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

По оптимистическому сценарию Россия начнет выводить свои войска с территории Украины весной и заявит о переговорном процессе, при этом мирные переговоры могут завершиться ориентировочно в мае. Такой прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале.

Эксперт не исключил, что уже весной можно будет увидеть много "жестов доброй воли" и начало переговорного процесса.

"Это будет сопровождаться прекращением боевых действий и выводом российских войск из целого ряда оккупированных территорий. Мирные переговоры завершатся ориентировочно в мае. Формула будет примерно такова: россия откажется от требований денацификации и отвоевания территории Донбасса, возьмет на себя обязанности восстанавливать Украину при снятых санкциях", - пишет он.

Вместе с тем исполнительный директор Украинского института будущего считает, что Украина может взять на себя обязательства отказаться от вступления в НАТО, при этом судьба Донбасса и Крым не будет обсуждаться.

"Основным условием этого сценария является нанесение значительного ущерба российскому экспорту нефти санкциями, которые стартуют в декабре. в том числе при изменении позиции Индии и Китая по закупке российских энергоресурсов. Если в январе пути увидит, что финансовые перспективы его на грани банкротства, ведение войны начнет терять смысл", — считает он.

Андусив прогнозирует, что по пессимистическому сценарию Китай и Индия поддержат РФ, что позволит Путину максимально накопить новые силы, которые он бросит в бой март — апрель.

"Эти силы не смогут показать результат, но интенсивные бои продлятся до июля — августа, пока не повторится ситуация в этом году. Тогда пути придется делать жесты доброй воли и садиться за стол переговоров, которые завершатся ориентировочно в октябре", — добавил он.

Война РФ с Украиной: прогнозы завершения

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Напомним, советник ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

Другие новости:

война в Украине война России и Украины Виктор Андрусив
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