Войска оккупантов потеряли 30% боеспособной армии — Центр оборонных стратегий / Reuters

За неполные 11 суток российской агрессии бойцам и офицерам Вооруженных сил Украины удалось обезвредить до 46 тысяч захватчиков. Об этом заявил Андрей Загороднюк ‒ бывший министр обороны, а ныне ‒ председатель правления Центра оборонных стратегий.

В этом количество вошли убитые, раненые и плененные россияне. Войска оккупантов на момент вторжения ранним утром 24 февраля насчитывало приблизительно 145 тысяч человек наземной армии.

По словам Загороднюка,

В настоящее время группировка вооруженных сил РФ в Украине насчитывает до 100 тысяч человек (75 тысяч солдат и до 25 тысяч полицейских спецназовцев).

"Из-за отсутствия достаточной информации существуют сложности с оценкой потерь противника, которые на 6 марта оцениваются в 11 тысяч убитыми и 30-35 тысяч ранеными", — сказал бывший министр обороны.

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Напомним, ранее в Пентагоне, Министерстве обороны США, подсчитали количество российских войск, брошенных Кремлем против Украины - речь идет о почти 75% от всего количества вооруженных сил Российской Федерации.

Американцы считают, что Владимир Путин отправил в Украину чуть менее 75% от всего количества всей российской армии - в количественном соотношении речь идет о более, чем 150 000 военнослужащих. Также отмечается, что более 380 ракет было выпущено российской армии по украинской территории.