У Путина заканчиваются войска: в США рассказали, сколько оккупантов брошено воевать против Украины

Войска России / Reuters

В Пентагоне США посчитали количество российских войск, брошенных Кремлем против Украины - речь идет о почти 75% от всего количества вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщает The Hill, по данным Пентагона, Владимир Путин отправил в Украину чуть менее 75% от всего количества всей российской армии - в количественном соотношении речь идет о более, чем 150 000 военнослужащих. Также отмечается, что более 380 ракет было выпущено российской армии по украинской территории.

Также в Пентагоне заявили, что не наблюдают признаков участия белорусских военных несмотря на то, что Беларусь уже используется Россией в качестве площадки для быстрой переброски своей армии на территорию Украину.

"По нашей информации, все войска, которые находятся в Украине - российские", - говорят в оборонном ведомстве США.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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