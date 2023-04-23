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Войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову: власти показали последствия

Андрей Ганчук
23 апреля 2023, 10:13 обновлено 23 апреля, 10:14
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Оккупанты России нанесли удары по Харькову и Харьковскому району, предварительно, ракетами С-300, рассказал руководитель ОВА Олег Синегубов.
Удар ракеты Харьков
Российские войска поздно вечером 22 апреля нанесли ракетные удары по Харькову / Коллаж Telegram О. Синегубов, ГСЧС

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковскому району. Повреждена овощная фабрика, в селе Котляры разрушено 2 частных дома, поражены 12 соседних домов и 4 автомобиля. Был пожар, который ликвидировали спасатели.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале рассказал о том, что в результате ракетных ударов по Харькову и Харьковскому району поздно вечером, 22 апреля, зафиксировали ряд повреждений. Предварительно, оккупанты наносили удары ракетами С-300.

По словам чиновника, прилеты были по объектам, которые расположены рядом с аэропортом Харьков в южной окраине города.

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"В Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха", - сказал Синегубов.

удар ракеты Харьков
Последствия ракетного удара РФ в Харькове / ГСЧС
удар ракеты Харьков
Последствия ракетного удара РФ в Харькове / ГСЧС
удар ракеты Харьков
Последствия ракетного удара РФ в Харькове / Telegram О. Синегубов
Пожар ракетный удар Харьков
В результате одного из ракетных ударов РФ в Харькове на одном из объектов произошел пожар / ГСЧС

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, оккупанты примерно в 22:00 нанесли ракетные удары по Харькову и району. В селе Котляры разрушено два частных дома. Взрывная волна разрушила гараж и повредила 12 частных домов и 4 автомобиля.

Случился пожар, который спасатели ликвидировали в 23:33.

Также в ГСЧС сообщили, что в 22:19, примерно в тот период времени, когда наносились удары, в Харькове случился пожар на территории автомобильной заправки U.GO на Баварской улице. Причины возгорания устанавливают.

Оккупанты России обстреляли Харьков

В субботу поздно вечером, 22 апреля, в Харькове и Харьковской области прогремели взрывы. Представители местных властей подтвердили воздушную атаку оккупантов России и призвали людей находиться в укрытиях.

Жители города слышали несколько громких взрывов.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что одна из ракет РФ упала в частном секторе в селе Котляры. Также под вражеский обстрел попали гражданские объекты в Слободском и Основянском районах.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Произошел пожар, который позже ликвидировали сотрудники ГСЧС.

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