Возле Шумов на Донбассе подорвались военные

На Донбассе подорвались военные / УНИАН

Во вторник, 15 сентября, в результате подрыва на растяжке в Донецкой области получили ранения двое украинских военных - полковник Александр Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"15 сентября около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевский. оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В штабе ООС уточнили, что Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

Информация доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего расследуются.

Ситуация на Донбассе - о чем говорилось ранее: