Возле Шумов на Донбассе подорвались военные

В результате взрыва гранаты получили ранения полковник и пресс-секретарь.
Во вторник, 15 сентября, в результате подрыва на растяжке в Донецкой области получили ранения двое украинских военных - полковник Александр Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"15 сентября около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевский. оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное", - сказано в сообщении.
В штабе ООС уточнили, что Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.
Информация доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего расследуются.
Ситуация на Донбассе - о чем говорилось ранее:
- 11 сентября руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук признался, что инспекция вблизи Шумов была отменена после обстрелов.
- 10 сентября боевики "ДНР" обстреляли украинские позиции под Горловкой у поселка Шумы, где должна была пройти совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.
- 6 сентября боевики обстреляли украинские позиции и сорвали перемирие, длившееся 42-е сутки.
- 5 сентября главарь "ДНР" Денис Пушилин обвинил Украину в нарушении перемирия на Донбассе и приказал открыть огонь по позициям ВСУ под Горловкой в районе поселка Шумы уже 7 сентября.