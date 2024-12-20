Возможна еще одна попытка штурма Херсона: известно, что задумали россияне

По словам эксперта, логистика является ключевым фактором, который влияет на устойчивость обороны.

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Попытка штурма Херсона россиянами / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное из заявления эксперта:

Оккупанты долго готовили операцию по форсированию Днепра

Они накопили там до 2000 штурмовиков и 300 скоростных лодок

Россияне могут попытаться провести еще одну операцию

Армия страны-агрессора России длительное время готовила операцию по форсированию Днепра и атаке на Херсон. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Radio NV".

По его словам, враг накопил там до 2000 штурмовиков и около 300 скоростных лодок для того, чтобы попытаться провести форсирование Днепра.

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"Ширина Днепра в этой части составляет 1000 метров. Даже если вражеским силам и удастся высадиться, возникает вопрос - каким образом они будут его обеспечивать. Ведь логистика является ключевым фактором, который влияет на устойчивость обороны", - подчеркнул он.

Эксперт также предположил, что россияне могут попытаться провести еще одну операцию по форсированию Днепра. Впрочем, по его мнению, вряд ли эта операция закончится успехом.

"Они пытались воспользоваться строением разрушенного Антоновского моста, чтобы под его прикрытием сформировать небольшой плацдарм уже на правом берегу. Сейчас инженерные подразделения армии РФ пускают дымы вдоль течения Днепра. Чтобы под его прикрытием попытаться еще провести такого уровня и масштаба атак. Но украинские дроны дают абсолютно четкую картину. Динамика на этом направлении появилась. Интенсивность, я думаю, будет и дальше происходить", - подчеркнул Селезнев.

Ситуация на Херсонском направлении - что известно

Напомним, как сообщал Главред, глава ОГА Александр Прокудин в пятницу, 20 декабря, сообщил, что российские диверсионно-вражеские группы (ДРГ) предприняли попытку продвинуться в направлении Херсона. Украинские военные сразу обнаружили и уничтожили российских оккупантов.

В Forbes сообщали, что российская оккупационная армия активизировала наступление на Херсонском направлении. В частности, 61-я отдельная бригада морской пехоты РФ штурмует острова Казацкий и Круглик в устье Днепра. Контроль над ними даст врагу доступ к реке, которая играет ключевую стратегическую роль в боевых действиях на юге.

Кроме того, после успешного освобождения правобережной части Херсонской области, угроза нового наступления оккупантов на Херсон остается актуальной. Российские войска могут прибегнуть к попыткам восстановления контроля над утраченными территориями, что усиливает напряжение в регионе и требует повышенной готовности от Сил обороны Украины.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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