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Возвращение Крыма и Донбасса: эксперт назвал главный прокол Киева

12 декабря 2020, 10:14

Не должно быть разницы в вопросах деоккупации разных частей Украины, отметил полковник запаса.

Жданов полагает, что в вопросе возвращения Крыма и Донбасса Киев серьезно прокололся – Деоккупация Крыма
В вопросе возвращения Крыма и Донбасса Киев серьезно прокололся, полагает Олег Жданов / Главред

Военный эксперт – полковник запаса Олег Жданов, считает, что в вопросе возвращения Крыма и части востока Украины Киев допустил стратегическую ошибку.

Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса нельзя было разделять, рассказал эксперт Obozrevatel.

Собеседник отметил, что вопрос полуострова и Донбасса нужно решать вместе.

"Надо объединять и Крым, и Донбасс, потому что это территория наша, одного государства Украина. Здесь не может быть разницы. В этом изначально заключалась стратегическая ошибка", – заявил полковник.

  • Напомним, для разрешения конфликта на Донбассе проводят переговоры в Минске, в которых участвуют Украина, Россия, ОБСЕ и представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
  • Также конфликт обсуждают в рамках нормандского формата (Украина, РФ, Германия и Франция).
  • В Украине анонсировано создание переговорной площадки для деоккупации Крыма. К крымской переговорной площадке готов присоединиться Евросоюз.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Олег Жданов новости Донбасса возвращение Крыма
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