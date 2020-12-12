Возвращение Крыма и Донбасса: эксперт назвал главный прокол Киева

В вопросе возвращения Крыма и Донбасса Киев серьезно прокололся, полагает Олег Жданов / Главред

Военный эксперт – полковник запаса Олег Жданов, считает, что в вопросе возвращения Крыма и части востока Украины Киев допустил стратегическую ошибку.

Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса нельзя было разделять, рассказал эксперт Obozrevatel.

Собеседник отметил, что вопрос полуострова и Донбасса нужно решать вместе.

"Надо объединять и Крым, и Донбасс, потому что это территория наша, одного государства Украина. Здесь не может быть разницы. В этом изначально заключалась стратегическая ошибка", – заявил полковник.

Напомним, для разрешения конфликта на Донбассе проводят переговоры в Минске, в которых участвуют Украина, Россия, ОБСЕ и представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Также конфликт обсуждают в рамках нормандского формата (Украина, РФ, Германия и Франция).

В Украине анонсировано создание переговорной площадки для деоккупации Крыма. К крымской переговорной площадке готов присоединиться Евросоюз.