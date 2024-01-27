'Вполне могут защищать страну': нардеп признался, будут ли мобилизовывать женщин в ВСУ

Увеличение численности Вооруженных сил за счет женщин не принесет желаемых результатов.

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Будут ли мобилизовывать женщин наравне с мужчинами / Коллаж: Главред, фото: ua.deposiphotos.com, УНИАН

Сейчас нет срочной необходимости увеличивать количество женщин в военных рядах. Перед отправкой на войну следует сначала реализовать призыв по израильскому образцу, чтобы и мужчины, и женщины получили необходимые навыки. Об этом во время чата на Главреде рассказал народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко.

Хотя идея равных возможностей в армии не является плохой, она, по словам Яременко, сейчас не воплощается из-за отсутствия необходимости и поддержки в политических кругах.

"Президент против, большинство в парламенте также. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы мужчины и женщины были равными. Но, конечно, начать надо было бы не с войны, а по израильскому образцу, то есть призывать в армию всех - и мужчин, и женщин, чтобы они получали соответствующие навыки", - отметил депутат.

Яременко также подчеркнул, что в Украине уже есть немало сильных женщин в Вооруженных силах, которые успешно выполняют свои обязанности. Однако он отметил, что увеличение армии через массовую мобилизацию женщин сейчас не является необходимым и не будет эффективной мерой.

"Они (женщины в ВСУ - ред.) - прекрасные воительницы и прекрасные люди. Однако статистически насытить войско и за счет женщин довести количество ВСУ до того, чтобы оно выглядело более убедительно, по сравнению с численностью российского войска, - нет, это не подход. Так никто делать не будет, да и это ничего нам не даст. Поэтому, очевидно, сейчас этого не произойдет", - пояснил Яременко.

Дипломат подчеркнул, что пока он не видит необходимости в том, чтобы увеличивать численность Вооруженных сил за счет женщин. По его мнению, такой подход не принесет желаемых результатов.

"В перспективе это было бы вполне нормальное развитие ситуации. Без привязки к войне. В Украине очень сильные женщины, и они вполне могут защищать страну. В Израиле, как мы видим, женщины это делают не хуже мужчин. Но подчеркиваю, сейчас я не вижу необходимости численность Вооруженных сил доводить до нужного уровня за счет женщин. Это не сработает", - добавил он.

Смотрите видео, где Богдан Яременко рассказал, будут ли в Украине мобилизовать женщин:

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Мобилизация женщин в Украине

Напомним, депутат Инна Совсун заявила, что женщин следует мобилизовать для нужд обороны государства. По ее словам, если ситуация потребует мобилизации женщин, то это будет оправданной мерой.

Также Украина рассматривает возможность мобилизации всех мужчин и женщин в возрасте от 18 лет для поддержки фронта, включая отправку заключенных. Подполковник Михаил Николов из 68-й отдельной егерской бригады ВСУ отметил, что главная задача - не выполнить план мобилизации, а победить.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский отклонил законопроекты об обязательной мобилизации женщин и снижении возрастного "порога" для мужчин. Он заявил, что не подпишет такие законы.

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