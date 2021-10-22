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Врач объяснила, почему даже переболевшим на COVID-19 людям нужно обязательно вакцинироваться

22 октября 2021, 12:43

Коронавирус мутирует – появляются другие, более опасные штаммы вируса.

вакцинация
Иммунитет после одного штамма коронавируса не защищает от других штаммов / Reuters

Люди, переболевшие на коронавирус, имеют антитела только к определенному штамму, тогда как вакцинация защищает вцелом, поскольку она делает невозможным тяжелое течение коронавирусной болезни любого штамма.

Об этом в эфире "Права на владу" заявила заведующая отделением интенсивной терапии Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец. По ее словам, тот пациент, который переболел коронавирусом, не сравнивается с пациентом вакцинированным.

В эфире программы нардеп Шахов заявил, что он не намерен вакцинироваться, поскольку переболел коронавирусом и имеет иммунитет. На это врач ему ответила, что такой иммунитет защищает лишь от одного штамма. От всех штаммов может защитить только вакцина, которая значительно облегчит течение болезни.

Также она раскритиковала слова Шахова, что в стране есть 500 тысяч человек, прежде всего тех, кто имеет хронические и онкобольные, которым противопоказано вакцинироваться. Врач заявила, что есть только одно неоспоримое и безусловное противопоказание к вакцинации – это аллергия на ее компоненты.

Всем остальным, особенно имеющим хронические и онкологические болезни, нужно вакцинироваться в обязательном порядке.

Какая заболеваемость коронавирусом в Украине

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вакцинация Право на владу вакцинация от коронавируса
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