Врач рассказала, как вакцинированные болеют COVID-19, и кто в группе риска / Reuters

Вакцинированные тоже могут болеть коронавирусной инфекцией, однако в реанимацию они попадают крайне редко, заявила главный врач 4-й городской клинической больницы Киева Татьяна Мостепан.

В интервью OBOZREVATEL она отметила, что прививка от коронавирусной болезни остается на сегодня наиболее эффективным методом защиты человека от коронавируса и тяжелых последствий болезни.

Мостепан обратила внимание на то, что на сегодняшний день в больнице нет ни одного вакцинированного от COVID-19 пациента. По ее же словам, вакцинация является единственным выходом из карантина для страны.

Врач уточнила, что за всю данную волну пандемии на лечение от коронавируса в стационар попали лишь единицы привитых от болезни. Она также добавила, что основной процент вакцинированных имеет легкое течение болезни, "все они амбулаторные и в больницу попадают редко".

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Говоря о категории людей, которые даже после вакцинации рискуют оказаться в больнице, Мостепан отметила, что это те люди, которые страдают рядом хронических недугов, кроме того, они, как правило, старшего возраста.

"Если у молодого человека есть все шансы переболеть в легкой, средней степени тяжести, то у возрастных пациентов и имеющих определенные риски эти шансы гораздо меньше", – объяснила медик.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 20 ноября: за сутки - 18 тыс. новых больных и 663 жертвы COVID-19Ранее сообщалось, у вакцинированных людей от коронавируса остается риск им заболеть, однако симптомы больше напоминают обычную ОРВИ - кашель, насморк и боль в горле. При этом ученые выяснили, что на степень тяжести влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни.

Завкафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров назвал главные симптомы нового коронавируса Дельта плюс. "Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было ранее. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", - отметил Сергей Дубров.

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