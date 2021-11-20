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99% вакцинированным удается избежать реанимации: эпидемиолог пояснил, как прививка спасает от смерти

20 ноября 2021, 11:23

Врач подчеркнул, что многое зависит от того, какое количество вируса попадет в организм, а средства индивидуальной защиты способны снизить этот "удар".

коронавирус
99% вакцинированным удается избежать реанимации / Униан

Вакцина против COVID-19 достаточно хорошо защищает человека от тяжелого течения болезни и может предотвратить его госпитализацию, тем более попадание в реанимацию, заявил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Владимир Широбоков.

В интервью УНН он сказал, что у вакцинированных граждан COVID-19, как правило, протекает в легкой форме, поэтому вакцинацию от коронавируса можно сравнить с защитой жизни. По его словам, 99% вакцинированным удается избежать реанимации в случае заражения.

При этом Широбоков обратил внимание на то, что во многом ход болезни зависит от того, какую вирусную нагрузку получил организм. Так как накопление вируса в респираторном тракте человека – как у вакцинированного, так и не у вакцинированного – достаточно высокое.

"Так что и вакцинированные также являются источником передачи вируса", – подчеркнул врач.

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Широбоков добавил, что исходя из вышесказанного, пользоваться средствами индивидуальной защиты должны все без исключения.

"Та же маска – она защищает где-то на 50%", – сказал медик.

Он уточнил, что многое зависит от того, какое количество вируса попадет в организм, а средства индивидуальной защиты способны снизить этот "удар".

Ранее сообщалось, что самой безопасной вакциной от коронавируса для беременных является Pfizer. Она была протестирована в полной мере, сказал главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.

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