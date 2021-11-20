99% вакцинированным удается избежать реанимации: эпидемиолог пояснил, как прививка спасает от смерти

Врач подчеркнул, что многое зависит от того, какое количество вируса попадет в организм, а средства индивидуальной защиты способны снизить этот "удар".
Вакцина против COVID-19 достаточно хорошо защищает человека от тяжелого течения болезни и может предотвратить его госпитализацию, тем более попадание в реанимацию, заявил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Владимир Широбоков.
В интервью УНН он сказал, что у вакцинированных граждан COVID-19, как правило, протекает в легкой форме, поэтому вакцинацию от коронавируса можно сравнить с защитой жизни. По его словам, 99% вакцинированным удается избежать реанимации в случае заражения.
При этом Широбоков обратил внимание на то, что во многом ход болезни зависит от того, какую вирусную нагрузку получил организм. Так как накопление вируса в респираторном тракте человека – как у вакцинированного, так и не у вакцинированного – достаточно высокое.
"Так что и вакцинированные также являются источником передачи вируса", – подчеркнул врач.
Широбоков добавил, что исходя из вышесказанного, пользоваться средствами индивидуальной защиты должны все без исключения.
"Та же маска – она защищает где-то на 50%", – сказал медик.
Он уточнил, что многое зависит от того, какое количество вируса попадет в организм, а средства индивидуальной защиты способны снизить этот "удар".
Ранее сообщалось, что самой безопасной вакциной от коронавируса для беременных является Pfizer. Она была протестирована в полной мере, сказал главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.
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