Врач спрогнозировал зимний удар COVID-19 и назвал главную опасность

Заболеваемость коронавирусом в Украине зимой будет нарастать, считает Борис Бриль.
Распространение коронавируса в Украине зимой будет зависеть как от состояния здоровья людей, так и от общего состояния заболеваемости.
Об этом врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль рассказал в эфире ObozTV.
Он спрогнозировал, что заболеваемость коронавирусом в Украине зимой будет нарастать.
Медик отметил, что одновременное инфицирование COVID-19 и гриппом повышает риск осложнений и смертности в 6 раз.
В то же время он обратил внимание на то, что многие граждане не соблюдают эпидемиологические ограничения.
"Как в Украине не прогнозировать рост, если у вас люди ходят, куда хотят, и нет никакой дистанции между людьми? Здесь вопрос не в том, что вирус мутирует, а в том, как люди мутируют в своем сознании, чтобы это понять", – добавил Бриль.
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Коронавирус в Украине:
- Напомним, в Украине за сутки COVID-19 заболели 9 тыс. 524 человека, умерли 199.
- За сутки были госпитализированы 1 тыс. 514 человек; умерли 199; выздоровели 7 тыс. 536 человек; сделано тестирований - 72 тыс. 442, в том числе методом ПЦР - 42 тыс. 278, методом ИФА - 30 тыс. 164.
- За все время пандемии в стране заболели 420 тыс. 617 человек; выздоровели 176 тыс. 404 человека; летальных случаев - 7 тыс. 731; проведено ПЦР-тестов - 3 млн 386 тыс. 489.