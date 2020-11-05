Врач спрогнозировал зимний удар COVID-19 и назвал главную опасность

Распространение COVID-19 зависит от состояния здоровья людей / Reuters

Распространение коронавируса в Украине зимой будет зависеть как от состояния здоровья людей, так и от общего состояния заболеваемости.

Об этом врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль рассказал в эфире ObozTV.

Он спрогнозировал, что заболеваемость коронавирусом в Украине зимой будет нарастать.

Медик отметил, что одновременное инфицирование COVID-19 и гриппом повышает риск осложнений и смертности в 6 раз.

В то же время он обратил внимание на то, что многие граждане не соблюдают эпидемиологические ограничения.

"Как в Украине не прогнозировать рост, если у вас люди ходят, куда хотят, и нет никакой дистанции между людьми? Здесь вопрос не в том, что вирус мутирует, а в том, как люди мутируют в своем сознании, чтобы это понять", – добавил Бриль.

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Коронавирус в Украине: