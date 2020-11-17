УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Врачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации

17 ноября 2020, 07:55

Больницу перепрофилировали под пациентов с коронавирусом. Но несмотря на это, женщину в критическом состоянии должны были принять.

больница
Жуткий инцидент произошел в Боярке / УНИАН

В Боярке Киевской области возле отделения реанимации скончалась 53-летняя Светлана Гончар. У женщины был сердечный приступ, она была в тяжелом состоянии, но врачи отказались принимать пациентку.

Об этом сообщает Громадське.

По словам родных женщины, за несколько дней до этого к ней отказалась приехать "скорая", хотя у женщины были признаки инсульта. Светлану Гончар родственники привезли в реанимацию сами.

"Если бы в воскресенье ее приняли врачи, даже на пол, моя мама была бы жива", – отметила дочь умершей Стефания Евстифеева.

Женщина умерла 25 октября под отделением реанимации фактически на руках у своего мужа.

Отметим, больницу перепрофилировали под пациентов с коронавирусом. Но несмотря на это, женщину в критическом состоянии должны были принять.

Напомним:

  • В Кропивницком разгорелся скандал из-за смерти 11-месячной девочки, которая заразилась коронавирусом.
  • Родные ребенка обвиняют врачей, которые якобы поставили неверный диагноз. Медики же говорят, что виноваты родители, которые нарушали больничный режим.
  • В Черкассах женщину с COVID-19 не пустили в роддом. Она родила дочку на улице.

новости Киева больница инсульт коронавирус Боярка
Сейчас вы просматриваете новость «Врачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Киеве авто протаранило остановку с людьми, есть погибшие и пострадавшиеВ Киеве авто протаранило остановку с людьми, есть погибшие и пострадавшие Степанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19Степанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19 Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчасТимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас В Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийстваВ Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийства "Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием"Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием
Следующий материал

Последние новости

08:25
Коронавирус в Украине 17 ноября: поставлено рекордное число диагнозов за сутки
08:11
Комаровский рассказал, как именно нужно вводить карантин выходного дня Видео
07:55
Врачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации Видео
07:26
У Трампа сделали важное заявление о передачи власти в США
07:13
Иммуномодуляторы: что это такое и как они помогают поддержать иммунитет Видео
Реклама
07:02
30 тысяч диагнозов в сутки: Степанов назвал условие резкого роста числа больных COVID-19 в Украине Видео
06:55
Россия потерпела сокрушительное поражение в Молдове мнение
06:33
Генералы готовы начать свою игру: эксперт назвал последнюю надежду Лукашенко Видео
06:02
Что нужно и чего нельзя делать при лунном затмении 30 ноября
05:29
"Сиси обнаженные": украинская блогер сделала интимное сэлфи
05:06
Почему Путин так любит Трампа: политолог дал ответ
04:31
Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни Фото Видео
04:06
Заражение COVID-19: врач рассказала, когда и какие анализы нужно сдавать Видео
03:40
Хитрый план Кремля по Карабаху: эксперты объяснили "кидок" Еревана Москвой Видео
02:58
Укол здоровья: ученые разоблачили топ-3 мифов о вакцинациях Видео
02:12
Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем Видео
01:35
"Что так скромно": Тина Кароль свела с ума поклонников пикантным разрезом платья
00:54
Потайная сладость: ученые рассказали, что случается с сексом у женщин после свадьбы
00:50
В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии коронавируса Видео
00:44
Миротворцы из РФ привезли в Нагорный Карабах Грады – СМИ Видео
Реклама
00:23
​В Раде поддержали выделение 2 млрд из COVID-фонда: куда пойдут средства​ Видео
00:19
Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые
16 ноября, понедельник
23:59
В Харькове украинский режиссер умер после избиения
23:53
Что категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продукты Видео
23:40
В Китае выявили коронавирус в импортном мясе Видео
23:11
Ученый призвал закупить для Украины российскую вакцину от Covid-19
23:06
В Минздраве рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом Видео
22:39
В Канаде изобрели шлем для защиты от коронавируса
22:32
Киев заметет снегом и ударит мороз: синоптики озвучили прогноз погоды Видео
22:17
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
22:03
​Комаровский назвал самые опасные места для заражения COVID-19 Видео
21:57
Коронавирус в Украине 16 ноября: за сутки - почти 10 тысяч зараженных Видео
21:54
В Харькове в школе обнаружили боевой яд
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 5 - кто ушел 16 ноября
21:30
Супруги зверски изнасиловали парня с сайта знакомств
21:28
Врач назвала основные осложнения после коронавируса
21:22
Вакцина Moderna будет дорогой и только для США – СМИ
20:58
В Германии не исключают введения новых санкций против Беларуси - СМИ Видео
20:57
Больницы столкнулись с жуткой проблемой при лечении COVID-пациентов
20:38
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
Реклама
20:29
Экс-генпрокурор Шокин оспорил закрытие дела против Байдена Видео
20:15
Выяснилось, кто одержал победу на выборах мэра Одессы
20:04
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
20:01
Новый кризис и бунт против Зеленского: чем грозит голосование за закон о референдуме
19:57
​В Украину идет опасный грипп: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне​ Видео
19:51
В Кабмине припугнули пенсионеров массовыми проверками Видео
19:47
Украинец признан самым сильным человеком планеты Фото Видео
19:44
Симптомы диабета: когда нужно срочно записаться к врачу Видео
19:27
"Прикрываются народом": эксперт объяснил "зуд" с принятием закона о референдуме
19:24
В ЦИК озвучили победителя выборов мэра в Украинке
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять