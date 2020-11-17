Врачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации

Больницу перепрофилировали под пациентов с коронавирусом. Но несмотря на это, женщину в критическом состоянии должны были принять.
В Боярке Киевской области возле отделения реанимации скончалась 53-летняя Светлана Гончар. У женщины был сердечный приступ, она была в тяжелом состоянии, но врачи отказались принимать пациентку.
Об этом сообщает Громадське.
По словам родных женщины, за несколько дней до этого к ней отказалась приехать "скорая", хотя у женщины были признаки инсульта. Светлану Гончар родственники привезли в реанимацию сами.
"Если бы в воскресенье ее приняли врачи, даже на пол, моя мама была бы жива", – отметила дочь умершей Стефания Евстифеева.
Женщина умерла 25 октября под отделением реанимации фактически на руках у своего мужа.
Отметим, больницу перепрофилировали под пациентов с коронавирусом. Но несмотря на это, женщину в критическом состоянии должны были принять.
Напомним:
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