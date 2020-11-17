Врачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации

Жуткий инцидент произошел в Боярке / УНИАН

В Боярке Киевской области возле отделения реанимации скончалась 53-летняя Светлана Гончар. У женщины был сердечный приступ, она была в тяжелом состоянии, но врачи отказались принимать пациентку.

Об этом сообщает Громадське.

По словам родных женщины, за несколько дней до этого к ней отказалась приехать "скорая", хотя у женщины были признаки инсульта. Светлану Гончар родственники привезли в реанимацию сами.

"Если бы в воскресенье ее приняли врачи, даже на пол, моя мама была бы жива", – отметила дочь умершей Стефания Евстифеева.

Женщина умерла 25 октября под отделением реанимации фактически на руках у своего мужа.

Отметим, больницу перепрофилировали под пациентов с коронавирусом. Но несмотря на это, женщину в критическом состоянии должны были принять.

Напомним: