Враг в панике, мир в восторге: Зеленский поведал об успехах контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ / president.gov.ua

Международное сообщество, как и украинцы, поражено успехами контрнаступательных действий украинских военных на юге, севере и востоке нашего государства, говорится в вечернем обращении главы государства Владимира Зеленского 11 сентября.

"Сегодня ваши действия (украинских военных - ред.) на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге. Враг - в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится за вас, ждет вас", - сказал он.

Зеленский отметил, что путь к победе непростой, но он уверен, что украинским защитникам он по силам. Президент верит, что наши военные выйдут на все участки украинской границы. Он уверен, что защитники увидят, как сияют глаза наших людей и пятки оккупантов. Зеленский отметил, что россияне назовут это "жестами доброй воли", а мы - победой.

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"Мы верим в вас, в тех, кто все эти 200 дней в -15 или +35, в два ночи или в шесть утра, в обычный понедельник или в День Независимости, несмотря на усталость, напряжение, опасность, делает свое дело, рискует своей жизнью, защищает свою страну", - сказал он.

Украинские защитники не обращают внимания на слухи и сплетни, а пишут историю в реальной жизни - историю независимости и победы Украины.

"Наши воины, наши бойцы, наши защитники. Для нас точно - первая армия мира", - добавил президент.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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