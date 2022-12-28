"Враг знает, куда бить": эксперт оценил серьезную угрозу блэкаута

Украины может остаться без света даже в том случае, если генерация электроэнергии будет продолжаться.

РФ готовится к ракетному удару / Коллаж фото УНИАН, Главред, Минобороны РФ

Российские оккупанты готовятся к новому массированному ракетном удару по Украине, чтобы оставить мирных людей без света и тепла. Враг может оставить без электроснабжения всю страну, если ударит по трансформаторам высокого напряжения. Об этом в интервью Главреду рассказал президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Тотальный блэкаут - это тогда, когда потребители не получают электроэнергию в течение недель. Это означает, что система не способна восстановить функционирование в силу того, что произошли прерывания сопряжения генерации и потребителей, которые невозможно восстановить в течение длительного времени. Ситуация может выглядеть так, что генерация вроде и есть, есть чем выработать электроэнергию, но не будет возможности ее передать потребителям", - сказал Гончар.

Он добавил, что на ремонт или замену, например, трансформатора высокого напряжения понадобиться несколько месяцев.

"Производство электроэнергии может стать недоступным из-за разрушения то ли теплоэлектростанции (ТЭС), то ли периферийного оборудования, как и ее передача из-за разрушения подстанций и линий электропередач. Но если линии электропередач можно достаточно быстро восстановить, то когда выводится из строя трансформатор высокого напряжения, а его негде взять (а если и есть, нужны месяцы для его доставки и монтажа), восстанавливать систему гораздо сложнее. Враг знает куда бить", - объяснил эксперт.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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