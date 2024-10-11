Вражеская авиация берет верх: на Украину могут полететь КАБы из Беларуси - Жданов

Несмотря на недостаток живой силы на фронте, Россия пользуется преимуществом в небе.

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Путин перебрасывает в Беларусь авиацию, чтобы в случае необходимости бить ею по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скрин с DeepState, скриншот

Последние недели из Беларуси и страны-агрессора России время от времени просачиваются заявления о якобы намерении украинских войск прорвать границу с РБ. На фоне этого РФ перебрасывает в Беларусь боеприпасы, вероятно, готовясь к тому, что ВСУ попытаются перенести войну и туда.

Об этом рассказал в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, Кремль поставляет белорусам именно боеприпасы для авиации, которых у российского диктатора Путина немало.

"Это пехоту ему трудно с фронта снимать, потому что ее сейчас не хватает, а перебросить авиационную бригаду в Беларусь и потом утюжить Украину на дальних дистанциях вполне может", - пояснил он. видео дня

Эксперт отмечает, что, например, ракет Х-59 у агрессора есть тысячи на складах, а КАБов вообще десятки тысяч. Украина же пока не может справиться с вражескими авиабомбами, поэтому существует вероятность, что оккупанты запустят их из Беларуси.

"Если мы начнем операцию в Беларуси, КАБы с белорусской территории полетят вдоль границы Украины на 100-110 км: Житомирской, Ровенской, Волынской и Киевской областями, а также двумя атомными станциями", - предположил Жданов.

КАБ / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Провокации на украинско-белорусской границе

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ активно использовала Беларусь, как площадку для захода собственных войск в Украину и для провокаций. Со временем Россия начала провоцировать уже и саму Беларусь. Недавно на ее территорию залетели российские дроны. По словам Андрея Коваленко, такими действиями россияне пытались осуществить провокацию возле Мозырского НПЗ, чтобы обвинить в атаке Украину и потребовать у самопровозглашенного президента Лукашенко ответных действий.

Накануне в ЦПД предупреждали, что масштабная проверка боеготовности белорусских войск, которая была объявлена 30 сентября, является частью политики Кремля по созданию напряжения на границе Украины с РБ.

Ранее стало известно, что в Беларуси начат новый этап проверки боевой готовности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Во время проверки основное внимание сосредоточат на готовности и способности воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО выполнять свои задачи.

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