Все, кроме Крыма: Кочетков рассказал, до каких пор готовы отступать войска РФ

Россия готова отдать Украине Донбасс, но на своих условиях. Однако для Украины любые российские оговорки неприемлемы.
Россия готова отдать обратно Украине большинство захваченных ею территорий, но на российских условиях. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.
"С точки зрения Кремля, максимум, до которого они отступать - Крым российский, а все остальное (на разных условиях) - украинское. То есть Донбасс они готовы нам отдать, но на каких-то федеративных условиях. Все эти оговорки для нас абсолютно неприемлемы.
По словам эксперта, единственное, что можно рассматривать - не мгновенный возврат Крыма, а некую процедуру с участием международного сообщества, растянутую во времени.
"Флаги в Крыму будут украинскими, а процедура освобождения от России будет происходить постепенно. Потому что залезла РФ туда достаточно давно и выковыривать ее оттуда тоже надо определенное время. И не просто выковыривать, а чем-то заменять, а для этого действительно нужно некое сообщество с участием черноморских стран. То есть тут открытое поле для дипломатических вариантов", - уточнил Кочетков.
Как сообщал Главред, россияне будут сражаться за аннексированный Крым до последнего, даже если потеряют другие оккупированные территории. Как заявил бывший генерал-командующий армией США в Европе Марк Хертлинг, для россиян и лично для президента Владимира Путина Крым является вопросом престижа.
Кроме того, бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус считает, что Силы обороны Украины могут зайти в Крым уже в текущем году, если совпадет ряд факторов. Среди них возможность полной деморализации и падения российских войск, погодные условия зимой, противодействие Киева мобилизации в РФ и готовность повторять такие операции, как в Харьковской области.
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