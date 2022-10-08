Все, кроме Крыма: Кочетков рассказал, до каких пор готовы отступать войска РФ

Россия может вернуть Украине все территории, но без Крыма - Александр Кочетков / Коллаж УНИАН

Россия готова отдать обратно Украине большинство захваченных ею территорий, но на российских условиях. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.

"С точки зрения Кремля, максимум, до которого они отступать - Крым российский, а все остальное (на разных условиях) - украинское. То есть Донбасс они готовы нам отдать, но на каких-то федеративных условиях. Все эти оговорки для нас абсолютно неприемлемы.

По словам эксперта, единственное, что можно рассматривать - не мгновенный возврат Крыма, а некую процедуру с участием международного сообщества, растянутую во времени.

"Флаги в Крыму будут украинскими, а процедура освобождения от России будет происходить постепенно. Потому что залезла РФ туда достаточно давно и выковыривать ее оттуда тоже надо определенное время. И не просто выковыривать, а чем-то заменять, а для этого действительно нужно некое сообщество с участием черноморских стран. То есть тут открытое поле для дипломатических вариантов", - уточнил Кочетков.

Как сообщал Главред, россияне будут сражаться за аннексированный Крым до последнего, даже если потеряют другие оккупированные территории. Как заявил бывший генерал-командующий армией США в Европе Марк Хертлинг, для россиян и лично для президента Владимира Путина Крым является вопросом престижа.

Кроме того, бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус считает, что Силы обороны Украины могут зайти в Крым уже в текущем году, если совпадет ряд факторов. Среди них возможность полной деморализации и падения российских войск, погодные условия зимой, противодействие Киева мобилизации в РФ и готовность повторять такие операции, как в Харьковской области.

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