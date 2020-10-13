Всенародный опрос от Зеленского: в сети озадачены, что спросит у украинцев гарант

Украинцы озадачены опросом от Зеленского / УНИАН

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского провести в день выборов 25 октября всенародный опрос вызвала массу вопросов в обществе.

Отметим, в своем видеообращении Зеленский заявил, что 25 октября на избирательном участке задаст 5 важных вопросов о том, что люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами.

Так вот, народный депутат Алексей Гончаренко в свою очередь задал Зеленскому свои 5 вопросов.

"Господин Зеленский, у меня по этому поводу есть 5 важных вопросов к вам: Что это вообще такое? Кто это все придумал? С какой целью? Вы понимаете, что это незаконно? Что вы собрались этим "референдумом" легализировать?", - пишет Гончаренко в своем Telegram-канале.

Также депутат отметил, что имитация "народовластия" и "референдумов" - любимая тема Кремля и того же Медведчука.

"Настоящего "мнения народа" никто спрашивать не будет. Таким образом просто пытаются продвинуть идею, на которую никогда не согласится парламент", - убежден Гончаренко.

"Легализация боевиков? Вступление Украины в ОДКБ? Пожизненное президентство Зеленского? Там может быть все что угодно, потому что этот вопрос никак не регулируется пока, но видимость народной поддержки будет обеспечена", - добавил Гончаренко.

В то же время "бредом" назвал идею Зеленского провести всенародный опрос блогер Роман Шрайк.

"Это что за х*рня вообще? Владимир Зеленский собрался 25 октября на избирательных участках провести какой-то опрос с 5 вопросами. Тут сразу куча бреда:

Референдум так не объявляется и не проводится.

Офис президента хотел пропихнуть в законодательство право ЦИК проводить опросы, но не пропихнул.

До выборов 12 дней, а вопросы неизвестны. Так, без обсуждения и обдумывания, осознанный выбор не сделаешь.

За чей счет весь этот праздник? Опрос на всех избирательных участках - это очень дорого.

Итого. Речь может идти только о социологическом опросе возле избирательных участков - все остальное незаконно. Внезапность идеи говорит о какой-то жульнической политтехнологии", - высказался Шрайк в своем Telegram-канале.

Заявления Зеленского – о чем сообщалось ранее: