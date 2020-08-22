Вспышка COVID-19 в школах: врач объяснила, что ждет украинцев с 1 сентября

Педиатр и инфекционист Елена Луцкая прокомментировала опасения, что через несколько недель после открытия школ вся Украина окажется в "красной зоне" карантина.

В эфире телеканала Украина 24 она подчеркнула, что дать окончательный ответ по этому поводу сложно.

"Прогнозировалось – станет больше заболевших. С одной стороны – не пускать детей в школу, с другой – не соблюдать меры безопасности, и потом обвинять школу, будет просто бессмысленным решением", - говорит медик.

Она также ответила на вопрос о том, положен ли родителям больничный, если школу отправят на карантин.

"Если ребенок является контактным и требует содержания дома, ему до 14 лет, он лечится амбулаторно, и до 6 лет, если стационарно, то кому-то из родителей дадут больничный", - пояснила она.

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Кроме того, врач подтвердила информацию о том, что дети болеют коронавирусом, но по статистике его легче переносят.

"Удельный вес тяжелых форм среди детей намного легче, чем у взрослых, а особенно групп риска. Но они болеют и могут заразить других", - добавила Луцкая.

Напомним, ранее и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет. рассказал о работе школ с 1 сентября.

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По его словам, Министерство образования выдало рекомендации, как действовать школам.