ВСУ бьют оккупантов их же техникой - Укроборонпромом восстановил трофеев на 1,5 миллиарда гривен

Укроборонпромом восстановил трофеев на 1,5 миллиарда гривен / скриншот из видео

ВСУ смогли захватить немало русской военной техники. Вражеские танки, САУ и другие машины уже удалось восстановить и они помогают в борьбе против оккупантов.

Общая стоимость всей захваченной техники врага составляет 1,5 миллиарда гривен, сообщили в Укроборонпроме.

Финансовые потери оккупантов на территории Украины продолжают расти с каждым днем. Однако и у нашего оборонного комплекса ущерб составляет не менее 100 миллиардов гривен. Потому потери Украины компенсируются даже вражеской техникой.

"По состоянию на сегодняшний день трофейная техника суммарной стоимостью 1,5 миллиарда гривен успешно накрывает огнем своих создателей. При этом говорится только о технике, которую Укроборонпром восстанавливал", – рассказали в концерне.

Читайте такжеУкраинские защитники захватили элитный трофей - новейшую модификацию ЗРК Тор оккупантовНапомним, силы специальных операций Вооруженных сил Украины получили несколько единиц боевой техники оккупантов России. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе Бук и боевом пункте управления комплекса Бук М1. Военную технику передали украинским силам противовоздушной обороны.

Также мы сообщали, что украинские военные, захватив очередные позиции российских агрессоров, обнаружили в одном из окопов украденную стиральную машину.

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