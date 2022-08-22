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ВСУ дойдут до Урала: украинской армии не будет равных в мире - эксперт

22 августа 2022, 01:30

С численностью около миллиона человек ВСУ станут одной из ведущих армий континента, убежден Олег Соскин.

Украинская армия, силовики
Украинская армия / Reuters

В Украине через год будет армия, готовая дойти до Урала, которой не будет равных в мире, заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

"В самой Украине формируются "трансформеры", то есть воины, которых ничто не остановит, (армия, - ред.) готовая дойти до Урала. Они осваивают всё новые и новые виды оружия. Им дают на обучение четыре месяца, а они овладевают всем за месяц", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

По мнению эксперта, с численностью около миллиона человек ВСУ станут одной из ведущих армий континента.

"В Украине будет универсальная миллионная армия, владеющая всеми видами оружия и действующая на уровне пятого и шестого технологических укладов. Да еще и в центре Европы. Это будет мама, не горюй! Но на это ещё нужно время, год", - добавил Соскин.

Напомним, ранее Соскин заявил о том, что взрывы на военных базах и аэродромах российских оккупантов в захваченном Крыму не являются случайным событием – это начало нового этапа войны между Украиной и РФ.

Он убежден в том, что война уже пришла в Крым, ведь сразу после начала серии взрывов на полуострове образовались очереди на Крымский мост из желающих покинуть захваченный РФ Крым.

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