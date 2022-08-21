Война в Крыму: эксперт назвал условие, когда полуостров станет безлюдным

В Крыму гремят новые взрывы на базах оккупантов РФ / Фото Telegram

Взрывы на военных базах и аэродромах российских оккупантов в захваченном Крыму не являются случайным событием – это начало нового этапа войны между Украиной и РФ, заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

"Это значит, что теперь оккупанты в Крыму не смогут спать спокойно, поскольку украинские войска постепенно перемещаются ближе к черноморскому побережью. России придётся перемещать свои боевые ресурсы, в частности, все свои боевые самолёты и склады, дальше. Раз Украина достала до Сак, значит, может достать и до базы в Севастополе. А это уже будет катастрофа", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Он убежден в том, что война уже пришла в Крым, ведь сразу после начала серии взрывов на полуострове образовались очереди на Крымский мост из желающих покинуть захваченный РФ Крым.

"Ещё несколько таких ударов – и Крым будет практически безлюден. Россияне туда ездить отдыхать уже не будут, а, значит, остатки денег, которые Крым получал, исчезнут. Полуостров просто станет зоной боевых действий", - добавил Соскин.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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