ВСУ дважды наносили удары по иранским военным в Крыму - Арестович

Арестович / УНИАН

Вооруженные силы Украины дважды наносили удары по иранским военным в оккупированном Крыму.

"Мы знаем, что они есть, мы по ним наносили удары дважды. Так что там парни из КСИР (Корпуса стражей исламское революции) героически отдали свои жизни за яхту (основателя ЧВК "Вагнера", - ред.) Пригожина", - сказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

Он также ответил на вопрос, есть ли подтвержденная информация о погибших.

"Конечно, если артиллерия попадает в место, где они ночуют, то обычно там случаются (смерти, - ред.)", - добавил Арестович.

Ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера"

Напомним украинские войска нанесли ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера" в оккупированном городе Попасная. При этом место расположения базы "сдал" российский военный корреспондент Среда, который выложил ее фотографии в свой Telegram-канал.

Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе "вагнеровцев".

"На этот раз вчера в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Количество погибших уточняется", – сказал Гайдай.

Позже в сети появились фото и видео того, что осталось от базы "вагнеровцев" в Попасной после ее уничтожения.

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